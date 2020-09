MOB Telecom amplia backbone e reforça participação em wholesale

A operadora incrementou 100G o backbone IP entre Fortaleza e Teresina. Com essa ampliação, serão 180G de capacidade no total. A MOB também aumentou a banda do backbone IP entre Fortaleza e Juazeiro do Norte em mais 60G.

A MOB Telecom ampliou em 100G o backbone IP entre Fortaleza e Teresina. Com o incremento, serão 180G de capacidade no total. A empresa também aumentou a banda do backbone IP entre Fortaleza e Juazeiro do Norte em mais 60G.

Essas medidas reforçam a participação da operadora no mercado de wholesale (atacado), que já conta com mais de 500 clientes em todo o Brasil. De acordo com Morgana Jacomini, diretora de redes da empresa, o investimento viabiliza um serviço mais qualificado e veloz. “O aumento do backbone IP entre Fortaleza e Teresina abre as possibilidades para atendermos mais provedores nessas localidades e proporcionar um serviço de internet três vezes melhor e mais ágil”, diz Morgana.

PUBLICIDADE

Em fevereiro deste ano, a prestadora construiu quatro saídas de backbone ligando Fortaleza às cidades Salvador, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. A tendência é que o segmento continue crescendo, conforme informou Morgana Jacomini.

Manoel Ronaldo, gerente de planejamento e engenharia da MOB Telecom, informa que o link entre Fortaleza e Teresina perfaz uma rota de 530 km de fibra óptica com três canais expressos de 100 G por rotas distintas a fim de oferecer caminhos de contingenciamento. Outro canal de 40 G abre para 16 cidades intermediárias até chegar a Fortaleza.

“Hoje a Mob tem uma malha de fibra que cobre o Norte e o Nordeste com links entre Teresina-Fortaleza, Recife-Fortaleza, Petrolina-Salgueiro, Salgueiro-Juazeiro, Juazeiro-Fortaleza e Petrolina-Teresina mapeando toda a região dando proteção em toda a malha. Recife pode chegar a Fortaleza pelo link direto ou via Salgueiro. Hoje fornecemos capacidades para os provedores e trocamos capacidade com as operadoras. Nas regiões mais centralizadas também atendemos o varejo”, explica Ronaldo. As ligações para fora do Nordeste com links para Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo são feitas em parceria com outros provedores.