Mob Telecom adquire a SergipeWeb

Aquisição faz parte da estratégia da empresa de expansão em estados do Norte e Nordeste com crescimento inorgânico, além dos investimentos para acelerar suas próprias operações

Como parte de sua estratégia de expansão, que inclui o crescimento inorgânico, a MOB Telecom fechou a compra da SergipeWeb, segunda maior operadora daquele estado com cerca de 50 mil acessos. Ela opera na capital, Aracaju, e mais 17 cidades. O valor da negociação ainda não foi revelado.

No primeiro semestre de 2020, sob a gestão do grupo ISW, empresa contava com um total de 3 mil quilômetros de fibra larga entre rede de atendimento, backbone e postos de atendimento em FTTH (Fiber to the Home). Sua meta era continuar a expansão para conquistar o primeiro lugar em banda larga no estado. Em setembro daquele ano foi apontada pela Anatel como a segunda colocada, atrás da Claro e superando a Vivo.

A MOB Telecom, por sua vez, foi incorporada pela EB Capital, de Pedro Parente, e consolidou-se como o HUB Nordeste da EB Fibra com um backbone de mais de 57 mil quilômetros. Seu CEO, Salim Bayde, já havia avisado que o crescimento inorgânico da empresa se daria com aquisições de ISPs nas regiões Norte e Nordeste. Depois de ter avançado em outros estados, como Maranhão, Pernambuco e Piauí, além de garantir a sua expansão no Ceará, chega a Sergipe já entre as líderes daquele mercado.