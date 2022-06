Mob e Wirelink inauguram centro de qualificação em telecom

O CT MobWire do Polo Mob + Wirelink do Grupo Alloha Fibra é considerado o maior do Norte-Nordeste com 1,6 mil metros quadrados e dezenas de programas de aprendizagem voltados para capacitação prática e comportamental

A Mob e Wirelink inauguraram o primeiro centro de treinamento e capacitação em telecomunicações do Ceará. A estrutura visa atender a uma demanda exponencial por profissionais de tecnologia no Brasil, assim como profissionalizar colaboradores e dar oportunidade aos jovens cearenses.

A estrutura, que pertence ao Grupo Alloha Fibra, fica localizada na Região da Caucaia e ocupa um espaço de 1,6 mil metros quadrados, entre salas de treinamento técnico e comportamental com ferramentas de ponta. Tem ainda auditório, deck para eventos e espaço de lazer, como campo de futebol e sala de ginástica.

PUBLICIDADE

As atividades do centro da Mob e Wirelink se iniciam ainda em junho. Os programas serão responsáveis pelo impacto profissional de mais de 2 mil colaboradores, com um cronograma de estudo continuado a graduação e pós-graduação ou ensino técnico, ressaltando treinamentos específicos a um profissional de telecomunicações, como também desenvolvimento de liderança e outros aspectos necessários para o desenvolvimento pessoal.

Para Marcos Peixinho, diretor de Gente e Gestão da Mob e Wirelink a iniciativa será uma forma de qualificar a mão de obra já existente e gerar oportunidades para novos talentos. “O CT MobWire surge como um diferencial na formação de nossos colaboradores. Com programas técnicos e comportamentais, os profissionais poderão adquirir e aperfeiçoar suas habilidades, qualificando a mão de obra. Além disso, planejamos criar um grande banco de talentos de forma a dar oportunidade aos jovens cearenses em busca de um estágio ou do primeiro emprego”, explica o gestor.

No primeiro momento, a utilização do centro de treinamento será destinada ao quadro de funcionários atual, sob seleção interna, mas há expectativa de formar turmas com não-funcionários. A iniciativa segue em fase de capacitação e negociação de parceiros para auxiliar no desenvolvimento da formação.(Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE