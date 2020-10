Mob conecta mais de 200 unidades da Rede Hapvida em todo o Brasil

A solução corporativa da Mob Telecom atende a unidades da rede Hapvida. Atualmente, todas as operações da empresa de serviço de saúde no Brasil são conectadas entre si e contam com acesso à internet por meio da operadora.

De acordo com Ronald Salmin, Gerente do Segmento de B2B da Mob Telecom, 60% da rede internet do Hapvida é feita pela empresa. “Hoje a Mob gerencia a principal rede do Hapvida, proporcionando internet de qualidade e gestão de operação em mais de 200 unidades do empreendimento, entre clínicas e hospitais em todo o Norte e Nordeste, além de outras capitais como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo”, afirma.

Entre os serviços oferecidos está o Link Dedicado de Internet, que proporciona uma rede mais estável e com menor latência. No case da Hapvida, há também gestão online da rede utilizada pela empresa.

O investimento permitiu que o Hapvida apostasse no desenvolvimento digital. Em fevereiro deste ano, a empresa lançou um aplicativo de venda digital de planos de saúde individuais e familiares, que dá mais agilidade e segurança. Todo o processo é feito virtualmente e já está disponível em Natal, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Mossoró e Teresina.(Com assessoria de imprensa)