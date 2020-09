Minicom publica regimento e nomeações para o segundo escalão

O Ministério da Comunicação publicou, nesta sexta-feira, 11, seu regimento interno e a nomeação da maioria dos integrantes do segundo escalão. São cinco secretarias – a Executiva, de Radiodifusão, de Telecomunicações, de Publicidade e Promoção e de Comunicação Institucional.

Entre as nomeações publicadas hoje está o do diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura de Telecomunicações e Banda Larga, da Secretaria de Telecomunicações, Wilson Wellisch; a diretora do Departamento de Políticas para Telecomunicações e Acompanhamento Regulatório, da Secretaria de Telecomunicações, Miriam Wimmer; e do diretor do Departamento de Aprimoramento do Ambiente de Investimentos em Telecomunicações, da Secretaria de Telecomunicações, Artur Coimbra.

Para a consultoria Jurídica, foi nomeada Carolina Scherer Bicca. Já Tiago Dias Sobrinho foi nomeado para a chefia de gabinete da Secretaria de Telecomunicações e Cesar Gobbi para o mesmo cargo, só que na Secretaria-Executiva.

PUBLICIDADE

O diretor nomeado para o Departamento de Projetos Especiais da Secretaria de Publicidade e Promoção é João Paulo Dondelli e a diretora do Departamento de Articulação e Estratégia de Comunicação da Secretaria de Comunicação Institucional é Roberta Toscano.

O diretor do Departamento de Conteúdo e Gestão de Canais da Secretaria de Comunicação Institucional nomeado é Mateus Colombo Mendes, enquanto o diretor do Departamento de Gestão e Normas da Secretaria de Comunicação Institucional é Peter Erik Kummer. A direção do Departamento de Publicidade da Secretaria de Publicidade e Promoção ficará a cargo de Gislaine Sá.

Para titular das secretarias, foi nomeado anteriormente apenas Maximiliano Martinhão, para a de Radiodifusão.