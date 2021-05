Minicom faz parcerias para levar pontos de WiFi a mil cidades

Sebrae e Banco do Brasil são as primeiras instituições a recorrer à portaria 2.460, que autoriza empresas públicas ou privadas a financiarem a implantação de pontos do Gesac

Fábio Faria, Ministro das Comunicações; Carlos Melles, presidente do Sebrae; e Fausto Ribeiro, presidente do Banco do Brasil, assinaram nesta quarta, 5, protocolo de intenções relativo ao programa Wi-Fi Brasil. O documento tem como objetivo promover a inclusão digital, fomentando a economia e, em particular, os pequenos negócios. A ideia é levar internet móvel para mil cidades que ainda não possuem infraestrutura adequada de sinal. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto, em Brasília.

“O governo federal está indo onde ninguém vai. O Marechal Rondon, há 100 anos, tentou conectar a Região Norte com o Brasil. Ainda temos hoje o maior deserto digital lá. Já levamos mais de 14 mil pontos de internet ao longo do Brasil. Temos mais de 10 mil escolas rurais conectadas com o Wi-Fi Brasil”, disse o ministro.

“Ou a microempresa entra no digital ou a microempresa entra no digital”, resumiu Melles, em seu momento de cumprimentos.

“Vamos levar internet a 1.000 cidades. Cidadãos dessas localidades vão poder acessar o banco e demais serviços”, disse Ribeiro, falando, depois, sobre as vantagens do aplicativo do banco que comanda. A parceria é a primeira a acionar os mecanismos previstos na portaria 2460, publicada semana passada, que autoriza empresas públicas ou privadas a financiar a instalação de pontos do Gesac, o serviço de acesso via satélite federal.

A cerimônia celebrou o Digital Day, criado pelo Ministério das Comunicações para mostrar as aplicações do 5G, como na telemedicina, na realidade virtual, na automação mecânica e na inteligência artificial.

Pilotos

“Todas as capitais do Brasil terão 5G até julho de 2022, mas já teremos 20 pontos piloto de 5G até o final de 2021”, falou Faria.

Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro acionou simbolicamente a ligação do primeiro ponto de 5G standalone (que funciona em frequências totalmente dedicadas ao 5G) público do Brasil. Esse primeiro dos 20 pilotos reúne parceria tecnológica da Ericsson e da TIM.

Exposição

Após a cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente seguiu para o Congresso Nacional, onde participou da abertura da exposição do Digital Day, no Salão Negro da Câmara dos Deputados. A mostra de tecnologia é aberta ao público e fica em cartaz de hoje até sexta-feira, 7.