Minicom divulga composição do GT que vai rever lei do SeAC

Nathália Lobo, diretora do departamento de Políticas para Telecomunicações do Ministério das Comunicações, vai presidir o grupo de trabalho

O Ministério das Comunicações (MCom), divulgou, nesta sexta-feira, 5, a composição do Grupo de Trabalho (GT) para realizar estudos e elaborar uma proposta de atualização do marco jurídico referente ao Serviço de Acesso Condicionado (SeAC).

O grupo terá como base de trabalho as recomendações propostas pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) em sua Revisão de Telecomunicações e Radiodifusão no Brasil.

O GT será composto pelos nomes listados abaixo. Entretanto, especialistas, representantes de empresas e de outros órgãos públicos poderão ser convidados para participar das discussões.

As reuniões ordinárias do colegiado ocorrerão a cada 30 dias e os trabalhos devem ser concluídos em até 90 dias, contados a partir do primeiro encontro, com possibilidade de prorrogação, a critério da presidência do grupo de trabalho.

Secretaria de Telecomunicações

Titular: Nathália Almeida de Souza Lobo (Presidente do GT), Diretora de Políticas para Telecomunicações.

Suplente: Pedro Lucas da Cruz Pereira Araújo, Diretor de Aprimoramento do Ambiente de Investimentos em Telecomunicações.

Secretaria-Executiva

Titular: Liza Fernanda F. Ribeiro Villas-Bôas, Gerente de Projeto.

Suplente: Caroline Menicucci Salgado, Gerente de Projeto.

Anatel

Titular: Nilo Pasquali, Superintendente de Planejamento e Regulamentação.

Suplente: Priscila Honório Evangelista, Gerente de Acompanhamento Econômico.

Secretaria de Radiodifusão

Titular: Rodrigo Cruz Gebrim, Diretor do Departamento de Inovação, Regulamentação e Fiscalização.

Suplente: Otavio Viegas Caixeta , Chefe de Gabinete.

