Minicom chama interessados em FM na Amazônia Legal

O Ministério das Comunicações publicou Edital de Chamamento Público (n° 105) visando a selecionar empresas para executar serviço de retransmissão de

rádio. A medida vai possibilitar que o sinal de rádio FM chegue às áreas remotas dos estados da Amazônia Legal. O chamamento ficará disponível para manifestações até 30 de setembro e vai abranger 230 municípios brasileiros com mais de 10 milhões de habitantes.

A maioria desses municípios (183) ainda não possui emissoras FM. Com o serviço, a população local terá acesso ao conteúdo de rádios FM. Além

de proporcionar a difusão de notícias à população, o ministério espera que gere emprego e investimentos locais aos Estados do Mato Grosso, Tocantins,

Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Rondônia e Maranhão. O requerimento para participar da seleção deve ser enviado por meio de

cadastro no Sistema Mosaico na página do Ministério.

