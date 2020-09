Milícias digitais são usadas para ‘grande lavagem de dinheiro’, diz Moraes

“Não tem nenhuma dúvida, e obviamente a Polícia Federal vem fazendo esse cruzamento, de que as redes, essas milícias digitais que estão sendo usadas para uma grande lavagem de dinheiro”, declarou o ministro, que é relator no Supremo do chamado “Inquérito das Fake News”, que investiga ameaças a ministro da Corte atribuídas a grupos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

“O que ocorre é que a partir dessa lavagem de dinheiro, e como ocorreu já em outros locais do mundo, você acaba limpando o dinheiro, e esse dinheiro pode eventualmente retornar via doações, inclusive via doações eleitorais. É muito mais grave do que as pessoas achavam e continuam achando”, prosseguiu Moraes.

