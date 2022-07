Microsoft tem lucro de US$ 72,7 bilhões nos últimos 12 meses

Resultado da Microsoft representa crescimento, embora abaixo do esperado em função de perdas cambiais, retração no segmento de games e números menores de licenciamento

A Microsoft anunciou hoje, 26, os resultado do seu ano fiscal de 2022, terminado em junho, no qual obteve lucro líquido de US$ 72,7 bilhões (equivalente a R$ 389 bilhões, ao câmbio de hoje). O número representa avanço de 19% na comparação com 2021.

PUBLICIDADE

O número seria maior, não fossem reflexos cambiais. Segundo a empresa, a desvalorização do dólar em alguns países representou um custo de US$ 1,16 bilhão.

Outras questões levaram a empresa a entregar resultados piores do que o máximo esperado. A Microsoft diz que o fechamento temporário de fábricas na China para enfrentamento da pandemia de Covid-19 no primeiro trimestre de 2022 levou a perdas na unidade de negócio de licenciamento do Windows para terceiros, uma vez que levou à retração do mercado de PCs.

O desaquecimento econômico mundial levou ainda à redução de anúncios no Linkedin, no Bing. A empresa também diminuiu sua presença na Rússia em função da invasão à Ucrânia, com que levou a despesas de mais de US$ 239 milhões. A companhia registrou inda encolhimento de 6% nas receitas da divisão de games (Xbox).

Apesar desses problemas, a gigante digital cresceu em nuvem, no segmento corporativo, em redes sociais e até nas vendas do seu notebook, o Surface. Os serviços de nuvem Azure, por exemplo, ampliaram receitas em 40% no último trimestre. A unidade de produtos para gestão corporativa, Dynamics 365, que tem aplicações de CRM, entre outros, cresceu 31%. E o Linkedin, 26%.

A receita total do ano fiscal foi de US$ 198,3 bilhões, 18% maior que em 2019. O número equivale a R$ 1,06 trilhão.

Para o ano fiscal de 2023, que vai de julho a setembro, a empresa prevê um impacto negativo de 4% nas receitas do câmbio. Ainda assim, a receita vai crescer dois dígitos. O lucro operacional vai crescer também dois dígitos.

PUBLICIDADE