Microsoft revenderá plataforma da AT&T a outras operadoras

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

As companhias anunciaram uma transição que envolve a compra da tecnologia da plataforma da rede de nuvem da AT&T pela Microsoft, bem como o acesso à propriedade intelectual da operadora pela Microsoft

Com a migração da rede principal 5G da AT&T para a nuvem da Microsoft, Azure, a companhia de softwares poderá revender a plataforma para outros operadores. Nesta semana, as companhias anunciaram que a Microsoft está adquirindo a tecnologia da plataforma da rede de nuvem da AT&T, que hospeda sua rede principal 5G. Os valores da transação não foram divulgados.

PUBLICIDADE

O principal software 5G da AT&T é o responsável por conectar usuários e dispositivos IoT. Pelos próximos três anos, a Microsoft se dedicará a levar a rede de nuvem da AT&T para a Azure. O negócio também envolveu o acesso pela Microsoft da propriedade intelectual da operadora. Assim, a Microsoft poderá alavancar o seu produto carro-chefe para telecomunicações, Azure para Operadores.

Igal Elbaz, vice-presidente de Tecnologia de Acesso e Sem Fio da AT&T, afirmou em entrevista a Mobile World Live que a ideia é ter uma plataforma de nuvem híbrida que funciona em nuvem pública. Isso não significa que a operadora está executando a operação em nuvem pública da forma que “conhecemos hoje”. “Estamos estendendo o Azure para a premissa da operadora”, explicou.

Para Elbaz, a possibilidade de vender a plataforma da AT&T beneficiará a indústria à medida em que o crescimento for crescendo. “Eu não acho que você irá querer ser o único cliente ou usuário de algo”, justificou.

Segundo nota da AT&T, a transição permitirá que a telco se concentre na entrega de serviços de rede em escala. Por sua vez, a Microsoft irá investir em um plataforma que permita transição simples e rápida da rede para a nuvem. A equipe de engenheiros da AT&T receberá propostas para se juntar a Microsoft.

A companhia de softwares iniciou seus projetos em telecomunicações em 2020 com a compra das Affirmed Networks e Metaswitch Networks. As empresas haviam auxiliado a AT&T na virtualização de sua rede principal. (Com assessoria de imprensa)