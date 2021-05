Microsoft nomeia novo presidente para a América Latina

Rodrigo Kede assume posto na Microsoft com um ano de atraso em função de ação movida pela IBM, empresa que presidia, que reclamava de rompimento da cláusula de não competição por parte do executivo

A Microsoft anunciou que Rodrigo Kede Lima é o novo Presidente para a América Latina e Vice-Presidente Corporativo da Microsoft Corporation. Com isso, o executivo torna-se responsável por toda a oferta de produtos, serviços e suporte da companhia na região. Vai liderar uma operação que inclui 30 escritórios em 22 países. O cargo era ocupado por Cesar Cernuda, que saiu rumo à NetApp em julho de 2020.

A contratação de Kede pela Microsoft se deu em meio à polêmica. A IBM acusou Kede de quebrar cláusula de não competição em seu contrato, o que levou a questão aos tribunais norte-americanos. A ideia era que o executivo assumisse o posto de Cernuda ainda em julho do ano passado, o que não aconteceu.

Kede ocupou várias funções nacionais e internacionais trabalhando nos EUA, na América Latina e na Ásia. Iniciando sua carreira na IBM, em Finanças Corporativas, dirigiu a Divisão de Serviços no Brasil e, posteriormente, tornou-se Presidente da IBM Brasil. Após um período na empresa brasileira TOTVS, ele voltou para a IBM como Presidente para a América Latina e depois mudou-se para os EUA para liderar o negócio de serviços globais da IBM.

Kede é formado em Engenharia Mecânica e de Produção pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; possui MBA em Finanças/Mercado de Capitais pelo Instituto INSPER de São Paulo e é graduado pela Harvard Business School, Classe AMP 192.

É membro do conselho da Suzano Papel e Celulose e faz parte do conselho consultivo da Agrotools. Também faz parte do Conselho Consultivo da Fundação Dom Cabral. Foi Chairman do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF) de 2016 a 2017 e membro da Câmara Americana de Comércio no Brasil entre 2013 e 2015. Além disso, Rodrigo é atualmente membro da comunidade de liderança global YPO.