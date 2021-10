Microsoft lança xCloud no Brasil e outros três países

A Microsoft lançou o Xbox Cloud Gaming (xCloud) no Brasil, como parte do serviço de assinatura, Xbox Game Pass Ultimate. Além do Brasil, também receberão o Cloud Gaming os mercados da Austrália, Japão e México. O serviço combina os jogos do xBox com a tecnologia de nuvem Azure.

PUBLICIDADE

Com o lançamento, os jogadores têm acesso a mais de 100 títulos de Xbox Game Pass que estão habilitados para a nuvem. O serviço oferece suporte para PCs Windows, celulares e tablets Android ou iOS. Assim, os assinantes têm a possibilidade de continuar a partida de um jogo em laptop modelo de entrada sem configurações gamer. Os jogadores também poderão jogar diretamente da nuvem os títulos mais aguardados do Game Pass, como Halo Infinite, Forza Horizon 5 e Back 4 Blood.

Como cloud gaming funciona a partir de consoles Xbox Series X personalizados, esses jogos serão reproduzidos em um Xbox na nuvem. Isso proporciona tempos de carregamento e taxas de tela mais rápidos. A Microsoft criou um suporte para controle touch em alguns jogos, como Minecraft Dungeons e Hades. Com o tempo, mais jogos receberão a mesma configuração.

Agora, a empresa de sofwares está expandindo o Xbom Game Pass para mais 26 países dos cinco continentes, alcançando 1 bilhão de pessoas. (Com assessoria de imprensa)