Microsoft lança versão reduzida do Teams para pequenos negócios

Ao custo mensal de US$ 4 por usuário, a plataforma oferece até 30 horas de reunião com 300 participantes, em que cada um terá acesso a armazenamento em nuvem de 10 GB

A Microsoft lançou hoje, 1º, o Teams Essentials. A ferramenta é uma versão reduzida e simplificada de sua suite de comunicação corporativa, criada para atender pequenas empresas em função do custo menor de assinatura. Por US$ 4 mensais por pessoa, a plataforma traz uma solução de reuniões virtuais.

Dentro do Microsoft Essentials, as reuniões em grupo são limitadas até 30 horas e a 300 participantes. Cada usuário tem um armazenamento de nuvem 10 GB. O Teams Essentials também inclui recursos existentes e novos na versão gratuita do Teams. Por exemplo, os usuários não precisaram estar cadastrados na plataforma para entrar em reuniões com link.

A partir de agora, o Teams Essentials estará integrado também ao Google Agenda, e não só ao calendário do Outlook. Usuários poderão utilizar ferramentas nas videochamadas, como lobby de reuniões, telas de fundo virtuais, modo juntos – em que os participantes não ficam separados em caixas durante a chamada, mas juntos como em um teatro -, legendas ocultas ao vivo e reações ao vivo. O novo modelo de chat em grupo da plataforma permite organizar reuniões, atribuir tarefa e criar pesquisas para receber feedback.

A notícia derrubou as ações da Zoom, concorrente que vinha ganhando mercado entre os pequenos. A queda foi de 3,5% nos país da empresa no pregão de hoje da Nasdaq. O serviço voltado para pequenos negócios do Zoom custa US$ 20 mensais por licença, enquanto o Zoom Pro, que também serve para empresas menores, custa US$ 15 – quase quatro vezes mais que o novo Teams Essentials. (Com assessoria de imprensa)

