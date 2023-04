A Microsoft e a desenvolvedora de softwares de saúde Epic anunciaram, nesta segunda-feira, 17, a expansão de uma parceria de longa data para desenvolver e integrar aplicações de Inteligência Artificial (IA) generativa ao setor de saúde. Na prática, a colaboração visa a incorporar o software de registro eletrônico de saúde (EHR), da Epic, ao Azure OpenAI Service, plataforma de nuvem da Microsoft.

Em nota, as empresas destacaram que a parceria deve “fornecer uma gama abrangente de soluções generativas baseadas em IA integradas ao EHR”, com os objetivos de aumentar a produtividade e aprimorar o atendimento ao paciente, além de melhorar a integridade financeira dos sistemas de saúde.

Uma solução de mensagens de respostas automáticas já está em uso pelos institutos de saúde da Universidade da Califórnia, em San Diego, e da Universidade do Wisconsin, em Madison, assim como pelo Stanford Heath Care.

Em breve, a ferramenta de relatórios de atendimento SlicerDicer, desenvolvida pela Epic, deve ganhar novos recursos, como um de análise interativa de dados, o qual deve ajudar líderes clínicos a explorar dados de maneira mais intuitiva.

“Nossa exploração do GPT-4, da OpenAI, mostrou o potencial de aumentar o poder e a acessibilidade dos relatórios de autoatendimento por meio do SlicerDicer, tornando mais fácil para as organizações de saúde identificar melhorias operacionais, incluindo maneiras de reduzir custos e encontrar respostas para perguntas localmente e em um contexto mais amplo”, disse, em nota, Seth Hain, vice-presidente sênior de pesquisa e desenvolvimento da Epic.

O GPT-4 é a versão mais atualizada do ChatGPT, chatbot de IA generativa lançado em novembro do ano passado. Com o sucesso da solução, a Microsoft ampliou os investimentos na OpenAI e integrou a ferramenta com base em IA em diversos programas, como o buscador Bing e a plataformas de computação em nuvem Azure.

Na semana passada, a Vivo, marca do Grupo Telefônica no Brasil, anunciou uma parceria com a Microsoft para utilizar funcionalidades do Azure em diversos processos internos, além de criar um laboratório de IA.