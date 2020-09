Microsoft compra estúdio de games por US$ 7,5 bi

Objetivo com aquisição é enfrentar a competição no mercado de games, que deverá movimentar US$ 200 bilhões em 2021.

A Microsoft avisou hoje, 21, que vai comprar a Zenimax Media, empresa dona de estúdios de games, entre os quais, o Bethesda. A proposta prevê pagamento de US$ 7,5 bilhões em dinheiro. A desenvolvedora é dona de títulos consagrados no segmento, como The Elder Scrolls e Fallout.

A aquisição foi anunciada apenas quatro dias após a empresa lançar seus novos consoles de videogame, o Xbox X e Xbox S. Com o negócio, a Microsft passa a ter 23 estúdios especializados no desenvolvimento de games.

PUBLICIDADE

Além da Bethesda, a Zenimax Media detém o iD Software, responsável pelo jogo Doom; Arkane, dos jogos Dishonored; Machine Games, criadora do Wolfenstein; Tango Gameworks, que faz a série The Evil Within; além das casas Alpha Dog, especializada em jogos para celulares, e Roundhouse Studios, criada ano passado com profissionais da Bethesda.

A compra prevê os escritórios e recursos humanos. A ZeniMax possui 2,3 mil funcionários. O comando das empresas permanecerá inalterado. A compra está sujeita ao aval de reguladores e acionistas, mas a diretoria da Microsoft acredita que será concluída em meados de 2021.

Estratégia

O motivo da compra é a competição no bilionário mercado dos games. Conforme a própria Microsoft, este segmento movimentará mais de US$ 200 bilhões por ano até o final de 2021. Na guerra dos consoles, vence aquele com maior oferta de títulos exclusivos.

A aquisição de estúdios consagrados permitirá às companhia ampliar a quantidade de jogos presentes apenas nos Xbox e assim fazer frente à Sony, fabricante do PlayStation, que também anunciou na última semana o PS5, à Nintendo.

O PS4 foi o console mais bem sucedido de sua geração, com vendas acima de 106 milhões de unidades, mais que o dobro das 46 milhões de unidades do Xbox One, a versão anterior do aparelho da Microsoft. A Nintendo também vendeu mais, foram cerca 50 milhões de unidades, contra os 46 milhões do Xbox One.

“Gaming é a categoria que mais cresce da indústria do entretenimento”, resumiu o CEO da Microsoft ao comunicar a compra. Os jogos da Zenimax também serão diferencial para a oferta do serviço em nuvem de jogos da Microsoft, chamado Xbox Game Pass, que dá acesso a um catálogo de jogos para os donos de Xbox, sem necessidade de aquisição de cada título.