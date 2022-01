Microsoft compra desenvolvedora de games por US$ 69 bi

A Microsoft anunciou hoje, 18, a aquisição da desenvolvedora de videogames Activision Blizzard por US$ 69,7 bilhões, ou seja, US$ 95 por ação. A transação visa auxiliar a empresa de softwares na construção de um metaverso, bem como acelerar o negócio de jogos na Microsoft em dispositivos móveis, computadores, nuvens e consoles.

PUBLICIDADE

“Quando a transação fechar, a Microsoft se tornará a terceira maior companhia do mundo em nível de receita, atrás da Tencent e da Sony”, afirma a nota da Activision Blizzard. A aquisição envolve franquias de jogos dos estúdios Activison, Blizzard e King, como Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty e Candy Crush. Há também atividades do e-Sports por meio do Gaming Major League. A Activision Blizzard soma 10 mil funcionários em seus estúdios ao redor do mundo.

Com isso, a companhia de softwares terá 30 estúdios internos de desenvolvimento de jogos e recursos para publicação e produção de e-sports. Os jogos produzidos nos estúdios Activision Blizzard também deverão fazer parte do portfólio Game Pass da Microsoft. A plataforma funciona por meio de uma assinatura que dá acesso a jogos e conta com cerca de 25 milhões de assinantes. Já Activision Blizzard tem quase 400 milhões de jogadores por mês.

A previsão é de que a transação seja concluída em 2023 e já tem aprovação dos conselhos de ambas empresas. O CEO da companhia não mudará, o cargo permanece nas mãos de Bobby Kotick. Após o fechamento do negócio, ele se reportará ao CEO da divisão de jogos da Microsoft, Phil Spencer. “Juntos nós vamos construir um futuro onde as pessoas podem jogar o que quiserem, de forma virtual onde quiserem”, promete Spencer.

Os US$ 69,7 bilhões envolvidos no negócio ultrapassam outra aquisição na indústria de games ainda deste ano. Em dez de janeiro, a Take-Two Interactive comprou a Zynga por US$ 12,7 bilhões. A primeira é responsável por franquias como NBA 2k, Red Dead Redemption e Midnight Club. A Zynga desenvolveu os jogos FarmVille, High Heels! e Merge Dragons!. (Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE