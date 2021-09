Microsoft acrescenta recursos ao Teams para trabalho híbrido

A Microsoft apresentou novos recursos no Microsoft Teams e no Office para melhorar videoconferências de trabalho e ambientes de trabalho híbrido. Isso envolve uma nova categoria de câmeras inteligentes, o Modo Juntos, novos recursos do Outlook e uma nova forma de compartilhamento de área de trabalho. As inovações estarão disponíveis nos próximos meses.

As câmeras inteligentes possuem rastreamento ativo de alto-falantes alimentados por inteligência artificial. Com isso, elas identificam quem está falando por meio de áudio, movimentos faciais e gestos. Além disso, o equipamento ajusta a imagem para obter uma visão mais ampla. O dispositivo realiza ainda múltiplas transmissões de vídeo, para que cada participante fiquem em sua própria janela de vídeo. O sistema identifica e exibe o nome do perfil dos usuários inscritos na janela de vídeo. Haverá ainda correção automática da luz.

Os novos recursos do Outlook fornecem informações sobre quando e onde colegas estão trabalhando e como eles participarão de reuniões. Com o Horário de Trabalho, os funcionários podem incluir informações sobre suas horas de trabalho no calendário. A função RSVP oferece a possibilidade de confirmar se eles participarão da reunião pessoalmente ou online. A partir do compartilhamento de área de trabalho no Microsoft Teams, os trabalhadores poderão localizar e reservar espaços de trabalho flexíveis no escritório.

Na apresentação de slides, o apresentador poderá como e onde aparecer no slide por meio do Cameo, que integra a transmissão de câmeras do Teams na apresentação. Enquanto isso, o Coach de Apresentador no Microsoft Teams aconselhará o apresentador sobre o ritmo de sua apresentação. A função também notifica o apresentador se estiver interrompendo alguém e o lembra de se comunicar com seu público.

O aplicativo Microsoft Viva Connections se integra ao Teams e fornece um único ponto de entrada para notícias e conversas no feed personalizado. Ele está disponível para pré-visualização.

Inovações no LinkedIn

O Linkedin, que pertence a Microsoft, vai disponibilizar dentro de duas semanas a plataforma de desenvolvimento de habilidade Linkedin Learning Hub. Ela permitirá que empresas complementem as habilidades de seus funcionários com conteúdo personalizado e fornecimento de dados. A plataforma oferecerá também 40 cursos gratuitos noaté 9 de outubro de 2021 para membros do LinkedIn e profissionais de RH.

A já disponível solução Return to the Workplace, construída na Power Platform, oferece às organizações um conjunto de Power Apps e painéis de Power BI para manter os funcionários seguros. Isso envolve atestado de vacina, gerenciamento de caso, exame de saúde e gerenciamento de segurança de instalação. A solução pode se integrar com aplicativos existentes de terceiros que uma organização já tenha em vigor. Todas essas inovações também poder ser incorporadas à Viva Connections. (Com assessoria de imprensa)