Microsoft anuncia produtos 5G para operadoras

A Microsoft anunciou hoje, 28, que vai competir com fornecedores tradicionais de redes de telecomunicações em um segmento específico: o de computação de borda (edge). A empresa avisou nesta segunda-feira que está construindo uma nuvem “carrier grade” que poderá ser contratada pelas operadoras móveis.

A empresa diz que os novos produtos para operadoras de rede foram criados pelas empresas Affirmed Networks e Metaswitch, ambas compradas pela Microsoft neste ano. A companhia pretende vender soluções de SDN, NFV, e arquiteturas baseadas em serviços.

Todos os produtos para operadoras vão rodar sobre a Azure, a plataforma de nuvem da Microsoft. Um deles permitirá a interconexão entre redes de diferentes operadoras mundo afora, dentro da infraestrutura da Azure. A empresa diz ter mais de 20 mil pontos de peering.

No segmento NFV, a empresa diz ter produtos para virtualizar as redes de acesso, o núcleo de pacotes móveis, serviços de voz e interconexão. Também quer estar por trás da demanda por internet das coisas. Para isso, criou um serviço de machine learning que funciona em conjunto com produtos de OSS e BSS de parceiros. Criou uma espécie de central IoT na nuvem, que permite a gestão dos dispositivos conectados e liberar mais recursos de rede conforme a necessidade. A intenção, aqui, é que o operador de rede seja revendedor da solução.

No momento, a Microsoft diz possuir parceria com as teles Telstra, da Austrália, e Etisalat (Emirados Árabes Unidos). Além disso, a empresa entrou para um grupo de fomento da 5G nos EUA.