Mhnet Telecom inicia operação em Caxias do Sul

Em um movimento de expansão orgânica que iniciou em janeiro de 2021, a Mhnet Telecom inaugura loja de atendimento em Caxias do Sul, no dia 22 de setembro. Presente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, a empresa atua em mais de 150 municípios e atende mais de 265 mil clientes. Com infraestrutura que possibilita atender toda a extensão do município, a empresa oferece, em primeiro momento, os serviços de internet 100% fibra óptica, telefonia fixa e móvel, que podem ser contratados por meio de todos os canais de vendas e site da empresa.

De acordo com Patrick Canton, CEO da Mhnet Telecom, a segunda cidade mais populosa do Rio Grande do Sul representa um grande potencial de mercado para a empresa. “Temos uma forte atuação no Rio Grande do Sul e, enquanto ‘capital’ da serra gaúcha, Caxias do Sul tem um grande potencial para diversos públicos. Desta forma, acreditamos que no período de 24 meses, atingiremos 15% do market share de telecomunicações do município”, afirma.

O mercado da cidade é extremamente competitivo. Com 160 mil assinantes de banda larga, tem rede das empresas Claro (líder), Oi, Vivo, Unifique, Bitcom, BRSul, Infomac, Algar, Serrasul, entre outras.

Expansão da MHnet

Nos últimos dois anos, a MHnet vem mantendo um ritmo de crescimento que envolve expansão por meio de aquisições de provedores menores, onde já incorporou 12 empresas. Além de ampliação da sua capilaridade de forma orgânica, com inauguração “do zero” em novos municípios, como é o caso de Caxias do Sul. Esta decisão empresarial, além de levar em conta fatores estratégicos, também se ampara em requisitos técnicos, como infraestrutura em backbone de rede em fibra óptica.

Para 2022, a empresa pretende ampliar o percentual de market share em todas as cidades recém inauguradas.