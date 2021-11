Mhnet Telecom vai oferecer serviços da DirecTV Go

A operadora Mhnet Telecom e a DirecTV GO, por intermédio da Associação NEO, fecharam parceria de serviços. A partir de dezembro, os 275 mil clientes do ISP poderão contratar o app de streaming.

As negociações correspondem ao objetivo da Mhnet Telecom de se consolidar no mercado como empresa que oferece uma solução completa de serviços.

O cliente que adquirir pacote com DirecTV GO terá acesso à solução de “setup box”, que transforma uma televisão normal em smart. A prestadora de pequeno porte atua na região Sul e Sudeste do país, em 150 municípios no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

O presidente da DirecTV Go, Gustavo Fonseca, diz que a parceria diversifica e amplia o perfil de assinantes do aplicativo. “A DirecTV GO veio para facilitar a vida de quem quer conteúdo, sem a necessidade de ter múltiplos serviços segmentados”, afirma. (Com assessoria de imprensa)

