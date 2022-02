Metaverso será um dos temas mais discutidos na MWC22

Metaverso, redes privadas e sustentabilidade serão os pontos altos dos debates do Mobile World Congress 2022 (MWC 22), apostam os especialistas do setor. Há algum tempo a MWC deixou de ser um evento de celular e operadores de telecomunicações. Nesta edição, temas como nuvem, internet das coisas (IoT), 5G, computação de ponta, segurança e outras tecnologias também serão discutidos.

De 28 de fevereiro a 3 de março, em Barcelona (Espanha), a MWC, que costuma ditar as tendências de todo o ano do mercado tecnológico, terá um formato híbrido – presencial e online. Com o tema Discover Connectivity Unleashed (Descubra a Conectividade Liberada, em tradução livre), o evento será dividido em seis áreas temáticas são: Cloud, 5G, Internet of Everything, Fin Tech, Tech Horizon e AI. Há também uma grande área de exposição para mais de 450 startups – a 4YFN.

PUBLICIDADE

O evento contará com grandes nomes da indústria, como Huawei, Samsung, Nokia, Motorola, Xiaomi, Oppo, Qualcomm, Ericsson e muitas outras. Essa é oportunidade para as empresas divulgarem ao mundo o que têm a oferecer e permitir que analistas do mercado testem seus novos produtos. Os lançamentos estão previstos para os dias anteriores ao início da conferência, 26 a 27 de fevereiro.

Desafios do setor

Outro ponto que merece destaque são os desafios do setor para os próximos anos. Ameaças à segurança, problemas na cadeia de suprimentos, desinformação, lacunas no uso da Internet móvel e muito mais são também serão foco do debate. Segundo Peter Jarich, Head do GSMA – associação responsável por criar e organizar a MWC – o desafio é captitalizar o valor que a indústria oferece.

“No curto prazo, veremos esse desafio se a inflação ultrapassar a capacidade de aumentar as tarifas de serviços. A longo prazo, veremos isso na necessidade de as operadoras executarem recursos avançados de 5G para pagar investimentos em 5G e evitar se tornar provedores de conectividade de commodities”.

Para Prakash Sangam, fundador da Tantra Analyst, a dificuldade atual é cumprir totalmente a grande promessa do 5G. “Graças ao marketing de alto nível, existem expectativas extremamente altas e não é fácil cumpri-las no curto prazo que a indústria em rápida evolução exige”.

Conferências

O evento está dividido em grandes conferências que contam com apresentações de palestrantes de várias partes do mundo sobre os seguintes temas: experiência do consumidor, uso da IoT nas mudanças climáticas, nova ordem tecnológica, além da segurança do 5G, o futuro do 6G, dentre outros.

4YFN

A plataforma de startups e inovação, 4YFN, se concentrará em quatro temas: Tech Humanism – olhando como a inovação está influenciando a humanidade e a sociedade; Fundadores – onde fundadores, financiadores e especialistas compartilham suas ideias e conselhos; Funding & Corporate Venuring – onde as melhores práticas na concepção, implementação e execução de programas são compartilhadas; e Creative Minds – onde os líderes criativos exploram as últimas tendências em cultura e entretenimento.

Rodadas de negócios

A MWC também terá, como em todos os anos, rodadas de negócios que são destinadas à pequenas empresas, instituto de tecnologia e startups. O MWC Open Innovation Challenge 2022 é um desses exemplos e estará dividido nas seguintes áreas: IoT, Fin Tech, 5G, Inteligência Artificial, Healthcare, Mobilidade e Logística, Indústria 4.0, Deep Tech, Economia Circular e Sustentabilidade

Desistências

A MWC ocorrerá em um contexto bastante marcado pela covid-19, em especial por conta da disseminação da variante Ômicron. Por essa razão, a Sony e a Lenovo anunciaram que não estarão presencialmente na Fira Gran Via.

Em 2019, antes da pandemia, o evento, o maior do mundo, reuniu 109,5 mil pessoas em Barcelona. Em 2020, não houve edição. Em 2021, apenas 20 mil pessoas participaram presencialmente do evento, enquanto mais de 100 mil participaram pela Internet.

No site oficial, a GSMA revelou os cuidados que está tomando em relação à Covid-19. Por exemplo, todos os participantes deverão apresentar um certificado de vacinação ou um teste com resultado negativo na entrada do evento.

Confira aqui a programação completa do evento.

(Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE