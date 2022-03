Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Algumas dos possibilidades de contribuições do metaverso na educação foram apresentadas por empresas durante os quatro dias de MWC22

Óculos de realidade virtual e experiências imersivas que buscam surpreender o usuário não faltam nos pavilhões da Fira Gran Via. Essas experiências aliadas à conectividade permite muitas possibilidades além da simples transposição do físico para o virtual. Nesse ambiente de novidades e possibilidades, o metaverso impactará a educação nos próximos anos, garantes os especialistas. Algumas das possibilidades foram apresentadas por empresas durante os quatro dias de MWC22.

Uma das demonstrações do estande da Ericsson antecipa o ano de 2026, para o qual prevê aulas imersivas na universidade. O cenário que ele propõe é o seguinte: em uma sala de aula todos os alunos usam óculos de realidade estendida e a professora, que está viajando de trem, pode dar a aula como se estivesse presente. Ela aparece como um holograma e os alunos também têm o assunto em estudo em segundo plano, neste caso um tipo de planta herbácea. “Ferramentas mais imersivas começarão a ser usadas na educação e é aí que as fronteiras entre digital e virtual começarão a se confundir”, diz Eric Blomquist, diretor de execução de estratégia da Ericsson.

A Telefônica anunciou na feira uma iniciativa por meio de seu acelerador Wayra para encontrar startups relacionadas ao metaverso. O Open2metaverse terá como alvo projetos que lidam com conectividade, dispositivos, mundos virtuais, identidade digital ou NFT. A empresa também chegou a um acordo de colaboração com a Meta nesta área e estabeleceu o cargo de chief metaverse officer, atribuído a Yaiza Rubio. Aulas virtuais

O gerente da Orange, Michaël Trabbia, destaca o campo de treinamento para o uso do metaverso. “A educação é muito interessante como um caso de uso, porque você pode aprender de forma mais rápida e eficiente graças à realidade virtual e aumentada, por exemplo, em áreas como anatomia. Você pode descascar a pele e ver todos os órgãos do corpo ou como o sangue se move.”

No seu estande, a Telefônica oferece uma visita virtual à catedral de Notre-Dame, assim como era antes do incêndio que sofreu há três anos. Em poucos minutos a pessoa pode ter uma aula de história e arquitetura de mãos dadas com a imersão digital.

Esses tipos de experiências são o que a startup coreana Marvrus busca integrar em sua plataforma. É um mundo virtual dedicado à educação. Danny Cho, seu chefe de estratégia, explica por que eles fazem isso do expositor sul-coreano. “É voltado para a geração alfa, entre 8 e 15 anos. Esse segmento da população tem um comportamento de aprendizagem muito diferente do nosso. Eles estão muito mais acostumados a passar o tempo no espaço virtual. Eles estão acostumados a plataformas como Minecraft, Roblox e Fortnite. Acredito que a educação tem que ir buscá-los onde quer que estejam”.

A plataforma, chamada Meemz, poderia passar por um videogame. Você dirige um avatar e pode ir para diferentes locais, que no futuro serão aulas ou experiências virtuais para potencializar o aprendizado. “Estamos no Mobile World Congress para encontrar parceiros com quem podemos trabalhar para fazer uma expansão global. Em algo tão específico quanto a educação, precisamos de especialistas para introduzir conteúdo”, esclarece Cho.

Futuro do metaverso

A Ericsson deixa claro que a capacidade de socializar será essencial. Em seu cenário para 2030 ele mostra o caso de uma pessoa que está sozinha em seu apartamento no Ano Novo. “Graças à comunicação holográfica, sua família pode estar presente e celebrá-la em seu espaço. Do ponto de vista dela, sua família estaria em sua sala de estar, e na casa de sua família, ela estaria com eles”, diz Blomquist. Marvrus tem sua própria visão para os próximos anos.

A empresa coreana atualmente constrói metaversos personalizados para clientes que o solicitam. Mas também pretende oferecê-lo, com padrões de design e desenvolvimento, para que qualquer pessoa possa criar seu próprio metaverso com pouco conhecimento de programação. Uma espécie de template para fazer metaversos, como WordPress com páginas web.

A jornalista viaja a convite da Huawei.

