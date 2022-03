Metaverso e Open RAN serão os destaques do MWC22

Metaverso e Open RAN serão os temas mais falados neste MWC22, preveem grandes nomes do setor. “Metaverso será a grande chance de modernização das operadoras”, afirma Sanjay Mewada, chefe mundial de marketing da Microsoft nesta segunda-feira, 28, durante o debate no painel What´s New & Worth Your Attention? (O que há de novo e merece sua atenção?, em tradução livre).

Mewada também apontou que as oportunidades trazidas pelo Metaverso serão um passo importante para o setor. “O metaverso será big news. Não se trata mais de descrever “o que é”, mas “como é”. Como se faz dinheiro nele? Como pode ser implementado de forma que faça sentido?”. O painel tem o objetivo de apontar as principais tendências do MWC22.

Além disso, os especialistas acreditam que as redes Open RAN também estarão no foco das atenções neste ano. O gerente de marketing de produto da Meta Connectivity, Tony Lutz, também diz que o metaverso será um dos temas principais, mas reconheceu que esse conceito está dando seus primeiros passos. Na ocasião, Lutz fez um elo com o Open RAN: “O Open RAN será um enabler para o Metaverso. Precisamos de diversidade no ecossistema, inclusive na infraestrutura. Precisamos de conectividade gerida de forma mais eficiente. Redes com IA e Open RAN fazem parte disso”.

Cristina Rodriguez, vice-presidente de acesso sem fio da Intel, destacou o Open RAN, mas também elegeu o 6G como o grande sucesso dessa edição. “Sempre que se fala em 6G lembro que ainda há tanto a ser feito no 5G”. Além do Open RAN, Rodriguez colocou em evidência a sustentabilidade. “Temos que fazer algo rápido, porque não estamos fazendo o suficiente. Não adianta uma ou outra empresa fazer algo em relação à sustentabilidade. Tem de ser o mundo todo.

Segurança, convergência entre redes Wi-Fi e móveis, e qualidade de experiência são alguns temas também importantes, mas que estão sendo pouco discutidos nesta edição, segundo os especialistas.

Como perspectiva para a próxima edição, MWC23, os especialistas destacaram Metaverso e o futuro do trabalho como os grandes temas do debate.

++ Confira aqui a cobertura completa do MWC 22 ++

