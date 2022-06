Mês do orgulho LGBTQIA+: Pluto TV lança canal que celebra diversidade

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Pluto TV, serviço de streaming gratuito da Paramount, lançou neste mês o canal Orgulho LGBTQIA+ (canal 153), reunindo séries e filmes emocionantes para celebrar a diversidade. Esta é uma das seis estreias de junho.

Outra data comemorativa, além do mês o canal Orgulho LGBTQIA+ é o Dia dos Namorados, também ganha espaço no serviço. O canal 61 fica dedicado às histórias românticas.

PUBLICIDADE

Para o público infantil a novidade é o Canal Bob Esponja Calça Quadrada (726), totalmente dedicado ao personagem e suas aventuras com seu melhor amigo Patrick Estrela na Fenda do Biquini.

Neste mês o serviço também lança a MTV Shore (canal 162), que reúne festas com cenas inéditas, o Death Note (canal 442), clássico anime de mistério e suspense e Plantão Noturno (canal 103), série que conta a trama de médicos entre os atendimentos de emergência e dramas da vida.

A Pluto TV é considerada um dos maiores serviços de streaming de televisão. Criado pela Paramount, vem integrado às smartvs Samsung, além de ter aplicativo que pode ser baixado para smartphones e tablets e site na internet. A plataforma conta com mais de 64 milhões de usuários por mês, no mundo, não cobra assinatura, e é financiada por publicidade. (Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE