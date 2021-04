Mercado mundial de smartphones ficou mais concentrado no 1º tri

O primeiro trimestre de 2021 teve o maior crescimento de remessas de smartphones desde 2015, apontou uma pesquisa da consultoria Strategy Anaytics. Foram 340 milhões de remessas no período, o que representa um crescimento de 24% em relação ao ano passado.

A China, em específico, teve um aumento ainda maior, de 35%, impulsionado pela ampliação das tecnologias 5G. Com isso, o país alcançou 94 milhões de envios no primeiro trimestre deste ano.

A pesquisa ainda indicou que o baixo estoque de chips não trouxe efeitos significativos para os cinco principais fornecedores de smartphones no mundo, mas serão um problema para as empresas menores nos próximos trimestres. As maiores fornecedores, Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo e Vivo, que um ano atrás detinham 71% do market share, chegaram a 76% neste trimestre.

A Samsung permanece como a maior fabricante de smartphones, com 77 milhões de smartphones enviados globalmente, um crescimento de 32% em comparação ao mesmo período de 2020. De acordo com o estudo, o antecipação do Galaxy S21 e a acessibilidade econômica das linha 4G e 5G da empresa favoreceram sua performance.

Já a Apple enviou 57 milhões de unidades de iPhone no mundo no primeiro trimestre de 2021, garantindo o segundo lugar e market share de 17%. O resultado se deve ao continuação do bom momento de vendas propiciado pelo iPhone 12.

Em terceiro lugar pelo segundo semestre seguido, a Xiaomi teve um volume de 49 milhões de remessas de smartphones e market share de 15%. O envio de smartphones da fornecedora chinesa cresceu 80% em relação há um ano, enquanto sua parcela no marketshare cresceu 10%. A empresa manteve seus mercados na China e na Índia, enquanto se expandiu para a América Latina, Europa e Ásia.

A Oppo manteve seu quarto lugar com market share de 11% e volume de remessas em 20 milhões. O último lugar coube à Vivo, que cresceu 85% em um ano. A companhia chegou a 20 milhões de remessas neste primeiro trimestre.

(Com assessoria de imprensa)