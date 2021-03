Mercado mundial de equipamentos de telecom cresceu 7% em 2020

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

O mercado de equipamentos de telecomunicações cresceu 7% no ano de 2020, esse é o maior ritmo de expansão desde 2011. Os resultados, ainda preliminares, pertencem a relatório da Dell’Oro Group. O documento cobre infraestrutura de banda larga, micro-ondas e transporte óptico, núcleo móvel e rede de acesso de rádio, roteadores e Carrier Ethernet Switch (CES). Para 2021, o grupo tem uma expectativa positiva de crescimento de 3% a 5% do mercado.

O estudo também sugere que o ranking de receita continua estável de 2019 para 2020, com Huawei, Nokia, Ericsson, ZTE, Cisco, Ciena, and Samsung entre os top 7 fornecedores. Juntas, essas empresas representam entre 80% e 85% do mercado.

Apesar das restrições impostas pelos Estados Unidos e seus aliados, a Huawei ficou em primeiro lugar no market share. A fabricante ainda cresceu entre 2% e 3% no ano passado. O Dell’Oro Group estima que, entre 2019 e 2020, ZTE e Huawei passam a compor 41% do mercado.

Enquanto isso, Ericsson e Nokia, os principais rivais da Huawei em infraestrutura 5G, melhoraram suas posições em RAN fora da China. Além disso, o impacto da Covid-19 na cadeia de suprimento do início de 2020 foi aliviada em grande parte ao longo do ano.

