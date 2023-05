Dados divulgados esta semana pela Anatel referentes ao mês de março de 2023 mostram que o mercado móvel teve ligeira alta de 0,21% na base de assinantes em relação a fevereiro. Significa que foram adicionados 521,44 mil assinantes às carteiras das operadoras. Com isso, o país terminou o mês com o total de 251,16 milhões de usuários de celulares, mesmo patamar de outubro de 2021.

Os números mostram que houve retração de 0,26% na quantidade de assinantes pós-pagos, o que significa desconexão de 361,83 mil acessos do tipo. No pré-pago, no entanto, houve adição de 883,27 mil chips, crescimento de 0,8% da base.

A tecnologia 5G foi a que mais contraiu novos usuários no período. Foram 853,83 mil nossos usuários em março com a tecnologia, o que totaliza 8,19 milhões, expansão de 11,64% em relação a fevereiro.

O 4G cresceu 0,64%, mas como tem uma base muito maior, significa que adicionou mais clientes. O mês terminou com 197,46 milhões de assinantes no 4G, 1,25 milhão a mais que em fevereiro.

Tanto o 2G quanto o 3G encolheram. O 2G foi o que mais se retraiu, perdendo 1,2 milhão de acessos sobre o mês anterior, queda de 5,03%. E o 3G perdeu 384,17 mil acesso, retração de 1,66% mês a mês. Ambas as tecnologias têm 22,7 milhões de usuários.

Operadoras e o 5G

Uma análise dos dados mostra que Claro e Vivo têm fatias semelhantes do mercado 5G, e que a TIM registra crescimento mais acelerado que as rivais.

A Claro terminou março com adição de 200,67 mil assinantes, alta de 6,78% em relação a fevereiro. Ao todo, ficou com 3,16 milhões de clientes na quinta geração.

A Vivo adicionou 251 mil, expansão de 8,83%, terminando com 3,09 milhões.

E a TIM acrescentou 402,1 mil usuários, alta de 26,22% sobre fevereiro, terminando com 1,93 milhão de clientes 5G.

Entrantes no mercado 5G, Brisanet, Unifique, iez! Telecom, Algar e Ligga ainda não têm operações comerciais na nova tecnologia.