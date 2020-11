Mercado Livre utilizará serviços de nuvem da AWS

A Amazon Web Services anunciou hoje, 24, que foi escolhida como como principal provedor de nuvem pela Mercado Livre. A parceria visa transformar a empresa da América-Latina em uma organização mais baseada em dados, melhorar a experiência dos usuários, acelerar o lançamento de novos serviços e apoiar sua expansão regional.

A empresa de comércio eletrônico possui mais de 20 anos de dados acumulados das divisões de marketplace, pagamentos digitais, logística, publicidade e serviços de software. Assim, a AWS irá apoiar o Mercado Livre na criação de uma plataforma comum com o intuito de se obter insights a partir dos dados, que ficam armazenado em um data centerbatizado de MeliLake dentro do Amazon Simple Storage Service.

Os parceiros da AWS, Tableau e MicroStrategy, fornecerão ferramentas para marcar, pesquisar, compartilhar, transformar e analisar automaticamente esses dados.

O contrato prevê ainda uso de serviços de machine learning para detecção de fraudes ao Mercado Pago, a plataforma de pagamentos dentro do Mercado Livre. Também será usado o Amazon Translate, para traduzir automaticamente títulos e descrições de produtos de fornecedores de países estrangeiros ao do cliente. A AWS também fechou uma parceria com o estado do Ceará na semana passada. (Com assessoria de imprensa)