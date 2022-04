Mercado Livre contrata seis aviões cargueiros da Gol

O Mercado Livre anunciou nesta terça-feira, 19, a contratação de seis aviões cargueiros da GOL Linhas Aéreas, por meio de sua unidade de logística, a GOLLOG. Os aviões farão o transporte exclusivo de cargas para o site e aplicativo de comércio eletrônico.

A contratação das seis aeronaves modelo Boeing 737-800 faz parte do pacote de investimentos de R$ 17 bilhões que o Mercado Livre anunciou para este ano no Brasil.

Com a contratação, o ML espera reduzir em até 80% o tempo de entrega para rotas mais longas, como as regiões Norte e Nordeste, e em até 50% em rotas médias, como Centro-Oeste.

Três aeronaves da Gol entram em operação já no segundo semestre deste ano. Outras três serão integradas à frota até o terceiro trimestre de 2023. O acordo considera também a opção de adicionar outras seis aeronaves de carga até 2025.

“O prazo de entrega de São Paulo a Manaus, por exemplo, de 9 dias, cairá para apenas 1 dia. Em capitais do Nordeste, o prazo atual de 4 dias também cairá para apenas 1. Já os consumidores de Goiânia e Cuiabá, por exemplo, passarão a receber seus pacotes Full no dia seguinte”, afirma Fernando Yunes, vice-presidente Sênior e líder do Mercado Livre no Brasil.

Os aviões destinados à operação fazem parte da frota atual da GOL e passarão por um processo de conversão para cargueiros, sendo designados como 737-800 BCF (Boeing Converted Freighter), com capacidade de 24 toneladas. Finalizados, terão a cor e a logomarca do Mercado Livre.

A Gol diz que está se estruturando para atender as necessidades do crescente mercado brasileiro de e-commerce, que responde atualmente por mais de R$180 bilhões em receitas anuais, com um gasto anual de mais de R$12 bilhões em serviços logísticos.

Com as operações exclusivas para o Mercado Livre, a empresa aérea espera gerar diretamente 100 novas vagas de trabalho e aproximadamente 90 posições indiretas. “Estimamos que a GOLLOG registre um aumento de aproximadamente 80% na capacidade ofertada em toneladas e aumente a gama de serviços oferecidos com uma receita incremental de R$100 milhões em 2022 e de mais de R$1 bilhão nos próximos 5 anos”, complementa Julio Perotti, diretor executivo da GOLLOG. (Com assessoria de imprensa)

