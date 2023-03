Mensagens mobile vão crescer 45% até 2027

Nessa segunda-feira, 27, a Juniper Research divulgou que o mercado de mensagens mobile crescerá 45% nos próximos quatro anos. O estudo promovido pela empresa aponta que em 2027 o mercado terá um tráfego de 2,8 trilhões de mensagens. Hoje, o ramo apresenta um fluxo de 1,9 trilhão de torpedos enviados.

Um dos principais responsáveis pelo aumento do tráfego serão as mensagens RCS, do inglês Rich Communication Services, representando um montante que superará 630 milhões de envios em 2027. O sistema RCS consiste em um protocolo de comunicação entre operadoras de telefonia móvel substituto do SMS e do MMS e fornece recursos multimídia e de interatividade.

O estudo também classificou os 20 principais provedores de mensagens móveis em 2023. A classificação contou com critérios como a integridade e disponibilidade da operação, além das expectativas futuras para cada empresa. As cinco primeiras posições são de Infobip, CM.com, Vonage (Ericsson), Route Mobile, Sinch.

Além disso, segundo a Juniper Research, programas como o Open Gateway, da GSMA, poderão disponibilizar opções mais eficientes e com menor custo que os SMS. Representando concorrência para serviços já instalados no mercado como o MFA (Multi-factor Authentication) e OTPs (One-time Passwords).

“A importância do RCS nas mensagens comerciais nunca foi tão alta. Esses fornecedores líderes devem promover os recursos de mídia da RCS para manter o crescimento da receita nos canais de mensagens”, disse Elaine Rashbrook, coautora da pesquisa. (Com assessoria de imprensa)