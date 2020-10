Menezes já estuda estímulos para facilitar adesão à OpenRAN

O secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes, disse, nesta terça-feira, 19, que a adesão das operadoras à plataforma aberta (OpenRan) é uma saída quase obrigatória.

“Muitos países já estão usando e é uma política muito interessante”, disse, ao participar de seminário digital organizado pela operadora Americanet na tarde desta terça-feira, 20.

Menezes acredita que a evolução para essa tecnologia deverá acontecer por meio de autorregulamentação, porém disse que está estudando a criação de estímulos, por meio de políticas públicas, para que isso aconteça.

OpenRAN é um modelo de arquitetura para redes móveis que prevê a desagregação dos sistemas de acesso, baseada na desagregação dos serviços, em virtualização e uso de tecnologias abertas a fim de facilitar o fornecimento de equipamentos e funções de rede virtualizadas de diversos fabricantes. Para Menezes, isso é essencial já que existem poucos fabricantes no mundo para o 5G, por exemplo.

A fala do secretário está em linha com a defesa recente que o setor vem fazendo da tecnologia. Em palestra no Painel Telebrasil, há duas semanas, o presidente da TIM, Pietro Labriola, afirmou que o investimento em OpenRAN pode tirar o Brasil do atraso em relação à implantação da 5G, uma vez que estas redes foram ativadas no exterior ainda em 2018.