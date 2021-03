Megatelecom vai investir R$ 150 milhões em aquisições de ISPs

A Megatelecom irá adquirir de 5 a 10 provedores de internet de pequeno porte, entre o fim do primeiro trimestre e início do segundo tri de 2021, com um investimento de até R$ 150 milhões. Atualmente, a empresa tem em seu portfólio 1,2 mil clientes corporativos de médio e grande porte, e, com as novas aquisições, passará a atuar também com a prestação de serviços a micro e pequenas empresas.

“Estamos em processo de diligência. Nossa intenção é incorporar empresas, em São Paulo e no interior, que disponham de produtos que possam atender e agregar ao nosso portfólio, que já oferece soluções customizadas – de acordo com o que cada companhia precisa de fato”, explica o CEO da empresa, Carlos Eduardo Sedeh.

Tendo em vista o grande número de empresas fechando ou diminuindo o fluxo de pessoas em escritórios, operadoras corporativas, que ofereciam somente serviços de telefonia e internet, enfrentaram problemas, ao contrário dos provedores residenciais, que cresceram devido ao aumento da atividade de home office. A Megatelecom, no entanto, mesmo como uma operadora corporativa, conseguiu aumentar sua receita em 20% ao direcionar seus negócios ao fornecimento de soluções de TI, como PABX Virtual, Cloud, SD-WAN, além de serviços de consultoria. (com assessoria de imprensa).