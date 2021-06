Megatelecom entra no mercado residencial

A Megatelecom, que fornece serviços de telecomunicações e tecnologia para clientes corporativos e está há mais de 20 anos no mercado, passa a atuar também no mercado residencial de conexão à internet, por meio de sua startup, a Firy. O projeto teve início em edifícios na região de Alphaville há dois meses, onde a companhia já possui clientes corporativos, e a intenção é atender a toda a região, expandindo para a grande São Paulo e o interior em breve.

Essa é mais uma expansão da Megatelecom, que viu sua receita crescer 20% no ano passado, e, recentemente, adquiriu a Evo Telecom em um negócio que vai incorporar um crescimento de 10% ao seu faturamento anual – além de expandir sua atuação, com entrada em micro e pequenas empresas.

No mercado residencial, a companhia enxergou a oportunidade devido ao momento atual de digitalização relacionada ao distanciamento social.

A Firy utiliza a infraestrutura da Megatelecom, que conta com 4 mil km de fibra nas cidades de São Paulo, Campinas e Sorocaba. As velocidades que podem ser contratadas começam 150Mbps, passando por 300 e 500 Mbps, além de 1Gbps.

“Nossa aposta para conquistar cada vez mais o mercado residencial é o diferencial de poder proporcionar um atendimento mais próximo ao cliente, com um tempo de resposta pequeno, algo difícil quando se fala em grandes operadoras. Além da qualidade, velocidade e menor latência (tempo de resposta) do nosso serviço, conquistadas por meio da conexão direta com os mais importantes players de conteúdo do mundo”, afirma César Ribeiro, Diretor Comercial de Carrier da Firy. (Com assessoria de imprensa)