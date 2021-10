Megatelecom compra 100% do capital da IFTNET Telecomunicações

Após anunciar um plano consolidação do mercado de operadoras B2B, a Megatelecom expande sua área de atuação em São Paulo ao adquirir a totalidade das ações da IFTNET, provedora de serviços de telecomunicações e data center com forte presença no interior do estado.

A aquisição vai ao encontro da estratégia da Megatelecom de consolidar sua presença como uma empresa de soluções, contando com redes de fibra óptica próprias e, a partir de agora, data centers regionais em cidades estratégicas do interior paulista.

“Essa aquisição é transformacional para a empresa, uma vez que nos permitirá o acesso imediato a uma plataforma com infraestrutura bastante escalável, confiável e que resultará em uma rápida expansão do nosso mercado endereçável e menu de serviços no presente, assim como a conquista de uma posição estratégica única para aproveitar a expansão do 5G”, afirma Carlos Eduardo Sedeh, CEO da Megatelecom.

A negociação contempla a continuidade do fundador e CEO da empresa IFTNET, Flávio Barros, que se juntará ao time da Megatelecom como diretor executivo. “Estamos preparando um orçamento consolidado para explorar, da forma mais eficiente, o potencial de cada empresa nos próximos anos, visando um crescimento contínuo e sólido”, ressalta Sedeh.

Além de São Paulo, a Megatelecom também atua em Goiânia e, agora, passa a ter grande presença em cidades como Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Barretos, entre muitos outros municípios relevantes.

O valor da compra e faturamento da empresa não foram divulgados. Mas, o executivo afirmou que a aquisição resultará em um crescimento de 20% no faturamento anual da operadora.