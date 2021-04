Megatelecom adquire Evo Telecom para se consolidar no mercado MPE

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A aquisição faz parte do plano crescimento inorgânico da Megatelecom de incorporar entre cinco e dez operadoras. As próximas compras serão de provedoras com receita de até R$ 50 milhões ao ano.

A Megatelecom adquiriu a totalidade das ações da Migtel Telecomunicações, que opera no mercado com a marca Evo Telecom. Isso faz parte do plano de crescimento inorgânico da companhia, que busca incorporar de cinco a dez provedores de internet de pequeno porte. A aquisição ocorreu por meio de sua controlada, Dialdata Telecomunicações.

A companhia não divulgou os valores da transição, mas a assessoria afirmou que a aquisição custou entre 5 e 6 vezes o valor do Ebitda da Evo Telecom. Em março deste ano, a Megatelecom havia anunciado que pretendia investir R$ 150 milhões entre o fim do primeiro trimestre de 2021 e o início do segundo para o cumprimento de suas metas.

O CEO da Megatelecom, Carlos Eduardo Sedeh, afirmou que a incorporação da Evo Telecom se encaixa no plano estratégico de criar presença da empresa no mercado de Médias e Pequenas Empresas (MPEs). Outro objetivo destacado pelo executivo foi o de aumentar o número de prédios que contam como infraestrutura da Megatelecom.

A empresa ainda informou que as próximas compras acontecerão em São Paulo. O objetivo é incorporar operadoras que tenham receitas entre R$ 20 milhões e R$ 50 milhões ao ano. A preferência será para os ISPs líderes nos seus mercados de atuação, com rede própria em fibra óptica e base de clientes sólida e pulverizada.

“Nosso objetivo é encontrar boas empresas e utilizar nossa experiência no mercado de Telecomunicações e Tecnologia para levar as soluções da Megatelecom aos seus clientes”, comentou Sedeh. (Com assessoria de imprensa)