Medidor nPerf diz que a Claro tem velocidade média mais alta na banda larga móvel

A Claro possui a melhor oferta conexão de internet móvel, segundo o barômetro da nPerf. A operadora obteve 40.902 pontos, a maior em comparação com Vivo (37.480), TIM (32.717) e Oi (20.982). A Claro ficou na frente em cinco dos seis critérios utilizados pela nPerf, que realizou cerca de 404 mil testes de janeiro a junho de 2021.

O único critério em que a Claro não ocupou o primeiro lugar foi a latência. Nesse caso, o melhor desempenho pertence a Vivo, com média de 57,85 ms. A Claro ficou com a terceira menor latência de 70,75ms. A latência melhorou em média 9 ms em comparação com 2020, depois do confinamento por conta da covid-19.

Já nas taxas de download e upload, a Claro alcançou 24,87 Mbps e 7,31 Mbps respectivamente, bem acima do último lugar representado pela Oi com 9,55 Mbps e 3,72 Mbps. Em comparação com 2020, a velocidade geral de download aumentou 44% e a de upload, 51%.

No teste de navegação, a nPerf avalia o tempo de carga dos 5 sítios web mais visitados pelos internautas brasileiros, sem contar o YouTube. Nele, a Claro apresentou uma taxa de 37,08%, quase empatando com a Vivo (36,03%). Em terceiro e quarto lugar vem a TIM (34,19%) e a Oi (24,58%).

Por sua vez, o teste de streaming mede a qualidade de visualização de um vídeo no Youtube.

Adicionalmente, a nPerf testou a conexão em apenas terminais que permitiam a 4G. O resultado indicou a TIM como provedora que ofereceu a melhor taxa de ligação 4G no primeiro semestre de 2021. Dessa vez, a Claro ficou em segundo lugar, com uma taxa de ligação de 78,31%.

Uma consultoria da Opensignal de 2020 também indicou a rede móvel da Claro tendo as maiores taxas de download, upload, bem como melhores experiências de vídeo e de aplicativo de voz. (Com assessoria de imprensa)