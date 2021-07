MediaTek lança SoC com suporte 5G

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

O chipset de 6 nm para dispositivos móveis é equipado com CPU Octa-core e GPU Arm Mali-G77 MC9 de nove núcleos e plataforma HyperEngine 3.0 para jogos

A MediaTek lançou hoje, 27, o chipset Kompanio 1300T, um System-on-Chip para dispositivos móveis. Produzido com base na tecnologia de fabricação de 6nm, o chip oferece tecnologia 5G, multimídia, inteligência artificial e games. Os primeiros portáteis com a plataforma devem ser anunciados no terceiro trimestre de 2021.

Além da fabricação de 6nm da TSMC, o chip está equipado com CPU octa-core de núcleos Arm Cortex-A78 e núcleos Arm Cortex-A55. A GPU Arm Mali-G77 MC9 de nove núcleos suporta altas taxas de quadros para jogos. Para os gamers, há também a plataforma HyperEngine 3.0, da MediaTek. É possível utilizar um dispositivo com o Kompanio para áreas como negócios, streaming de entretenimento ou videoconferência.

O Kompanio 1300T incorpora APU (unidade de processamento de IA) da MediaTek, para as mais recentes aplicações de voz e vídeo. Possui tecnologias 5G da MediaTek para suporte de bandas 5G sub-6GHz, 5G-2CA e Dual 5G SIM. Também está habilitado ao modo 5G Elevator e aprimoramentos do modo 5G HSR.

Com os aprimoramentos de economia de energia 5G UltraSave, a plataforma pode ajustar automaticamente o consumo de energia e outras configurações. Isso com base na rede do dispositivo e na qualidade de transmissão de dados.

Quanto à multimídia, o Kompanio 1300T oferece suporte para múltiplas cenas HDR10+ e tecnologias AI-PQ (qualidade de imagem). Contém ainda mecanismo de proteção ocular da MediaTek, para filtrar a luz azul, e suporte para telas duplas com dois monitores full HD.

Na câmera, o chip possibilita uso de múltiplas câmeras com resolução de 108MP. Há também codificação e decodificação de vídeo 4K 60fps, gravação de vídeo HDR 4K escalonada, foco inteligente multi-profundidade e AI-Clear. Sua taxa de atualização é de 120 Hz. (Com assessoria de imprensa)