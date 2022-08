MediaTek lança plataforma T830 para roteadores 5G

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Novo chipset da Mediatek, o T830 é fabricado com tecnologia de 4 nm e suporta velocidades de até 7 Gbps em redes sub-6 GHz

A fabricante de chips MediaTek lançou a plataforma T830 para roteadores fixos de acesso sem fio (FWA) 5G e hotspots móveis CPE (customer-premise equipment).

A T830 é equipada com o modem M80 da MediaTek, que suporta as capacidades avançadas do Release 16 para operações de banda sub-6 GHz. O chipset registra velocidades de até 7 Gbps de download.

A plataforma T830 inclui um SoC principal com um modem celular 5G 3GPP Release-16 integrado à potente CPU Arm Cortex-A55 quad-core, um transceptor RF sub-6 GHz e um receptor GNSS e PMIC integrado.

O chipset principal também possui uma unidade de processamento de rede (NPU) e um engine offload de Wi-Fi para suportar velocidades de roteamento de vários gigabits de celular 5G para Ethernet ou Wi-Fi, sem envolvimento da CPU, o que oferece benefícios adicionais em velocidade e eficiência energética.

Os clientes têm a opção de parear a T830 às várias soluções de conectividade Wi-Fi Filogic da MediaTek. Para roteadores FWA 5G, a T830 pode ser combinada com o Filogic 680 (Wi-Fi 7 Tri-band 4×4). E, para pontos de acesso móveis 5G, a plataforma pode ser integrada ao Filogic 380 (Wi-Fi 7 dual-band 2×2). Todas essas soluções oferecem os mais eficientes recursos da categoria para as novas características do Wi-Fi 7, como MLO (Multiple Link Operation) e suporte para canais de 320 MHz de largura.

Os recursos adicionais da T830 incluem:

. Modem M80 integrado que incorpora as tecnologias 5G UltraSave da MediaTek, que garantem eficiência de energia ideal para todas as condições de conexão 5G.

. Recursos de celular do modem M80, que oferecem suporte 5G NSA/SA com conexões sub-6 GHz até 4CC-AC, além de suporte FDD/TDD duplex misto.

. Suporte para Dual 5G SIM (DSDS), de acordo com os requisitos do fabricante do dispositivo.

. Conectividade periférica com três controladores PCI-Express, USB 3.2, duas interfaces USXGMII de 10 GbE e várias interfaces PCM/SPI para linhas telefônicas RJ11.

. GPU 3D integrada com controlador de tela.

. Compatibilidade com RDK-B, prplOS e OpenSync para a compatibilidade com as especificações de framework de sistema operacional aberto de várias operadoras Tier-1.

