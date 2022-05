MediaTek lança plataforma Genio de inteligência artificial e internet das coisas

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Chips Genio foram projetados para eletrodomésticos inteligentes e aplicações industriais, e são compatíveis com modems 5G da Mediatek

A MediaTek lançou hoje, 10, uma nova família de chips para para dispositivos de inteligência artificial e internet das coisas chamada Genio, cujo produto “premium” é o Genio 1200. Junto com ele, a fabricante lançou uma plataforma com kits de desenvolvimento de software de plataforma aberta (SDKs) e um portal de desenvolvedores com recursos e ferramentas abrangentes.

Os SDKs AIoT de plataforma aberta do Genio funcionam em sistemas operacionais Android, Linux, Yocto e Ubuntu.

Nos chipsets Genio a CPU, a GPU e a unidade de processamento de IA (APU) trabalham em conjunto para aprimorar recursos autônomos inteligentes na borda e oferecer suporte a monitores, câmeras e aos mais recentes protocolos de WiFi e Bluetooth.

A série Genio inclui system-on-chips (SoCs) premium, intermediário e de nível básico. A empresa os classificou assim:

• Genio 1200 para aplicações de AIoT premium que precisam do melhor desempenho, suporte a multimídia e telas 4K, com eficiência energética

• Genio 500 para aplicações de IoT domésticos e comerciais que exigem processamento de borda de alto desempenho e recursos multimídia avançados, mas não 4K.

• Genio 350 para hubs em ambientes de varejo, industriais e na área médica que proporcionam visão mais nítida e processamento de voz de borda.

• Genio 130 para thin-OS e dispositivos de assistente de voz com suporte em nuvem que exigem uma plataforma orientada para a áudio e microfone.

• Genio 300A destinado a hubs inteligentes habilitados para tela sensível ao toque e assistentes de voz.

• Genio 300B para dispositivos de assistente de voz conectados à nuvem.

O Genio 1200 é feito em processo de produção de 6 nm. Suporta várias interfaces de alta velocidade, como PCI-Express, USB 3.1 e GbE MAC, assim como módulos MediaTek Wi-Fi 6E e sub-6 5G.

Tem CPU de oito núcleo, GPU (processamento gráfico) de cinco núcleos, processador de IA de dois núcleos. Foi criado para equipar eletrodomésticos, aplicativos industriais de IoT e outros dispositivos integrados de IA. O Genio 1200 também pode acionar vários monitores 4K e telas sensíveis ao toque e receber e processar entradas de exibição e câmera de definição ultra-alta de uma variedade de aplicações de visão computacional.

O Genio 1200 estará disponível comercialmente a partir do segundo semestre de 2022. (Com assessoria de imprensa)

