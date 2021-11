MediaTek lança chipset compatível com 5G release 16

Segundo a companhia, o Dimensity 9000 também é o primeiro do mundo fabricado com tecnologia de 4 nm e que utiliza a arquitetura Armv9

A MediaTek lançou o chipset Dimensity 9000, que integra modem para smartphone 5G compatível com o padrão release 16 do 3GPP.

O produto é compatível com frequências sub-6GHz e com 3CC Carrier Aggregation (300MHz) para downlink de 7Gbps. Ainda neste ano, a MediaTek lançou outros dois chips Dimensity também habilitados para a 5G, ambos produzidos com tecnologias 6nm.

A companhia informou que o Dimensity 9000 é o primeiro do mundo a adotar o processo de produção TSMC N4 (de 4 nanômetros). Esse processo seria o mais avançado em matéria de eficiência e consumo de energia.

O chip utiliza CPU e GPU com a nova arquitetura Armv9 e, conforme nota da assessoria, também é o primeiro modelo com essa arquitetura. Sua configuração inclui um núcleo Cortex-X2 de até 3,05 GHz e três Arm Cortex-A710 que alcançam 2,85 GHz e quatro Arm Cortex-A510. O chip também conta como suporte a LPDDR5x 7500Mbps

O novo produto da MediaTek incorpora processadores de imagens e oferece suporte a câmeras HDR. Assim, torna possível a existência da primeira câmera de 320 MP para smartphones do mundo. Além disso, pode capturar vídeo em 4K HDR em três câmeras de forma simultânea, mantendo a eficiência energética.

Com o desenvolvimento de nova unidade de processamento de inteligência artificial (APU) no chip, a MediaTek visa maior rendimento de smartphones em aplicações de vídeos com IA. De acordo com a assessoria, isso possibilita aumentar 0 rendimento energético em até quatro vezes se comparado a geração anterior. (Com assessoria de imprensa)

