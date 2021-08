MediaTek lança chips Dimensity 920 e Dimensity 810 para smartphones 5G

Os novos chips equiparão smartphones 5G que devem ser lançados no mercado global no terceiro trimestre de 2021.

A MediaTek lançou hoje, 11, os chipsets Dimensity 920 e Dimensity 810, ambos compatíveis com redes 5G. Os novos chips equiparão smartphones 5G que devem ser lançados no mercado global no terceiro trimestre de 2021.

O 920 é construído com a tecnologia de fabricação de 6nm, suporta telas inteligentes, captura de vídeo HDR 4K baseada em hardware e oferece um aumento de 9% no desempenho de jogos em comparação com seu antecessor, o Dimensity 900.

O Dimensity 810 também foi desenvolvido com a tecnologia de 6 nm e traz CPU Arm Cortex-A76 de até 2,4 GHz, recursos de câmera premium, incluindo inteligência artificial para o gerenciamento das cores e técnicas de redução de ruído para excelente fotografia com pouca luz.

Os principais recursos do Dimensity 920 incluem:

• Monitores inteligentes adaptáveis: ajusta a taxa de atualização da tela de acordo com o game ou ação da interface detectada. Com isso ela é aumentada durante os períodos de ação intensa para melhorar a experiência do usuário e em seguida diminuída, para melhorar a eficiência energética.

• Mecanismo de captura de vídeo 4K: integra um processador de sinal de imagem nativo HDR (ISP) de alto desempenho e incorpora um mecanismo exclusivo de gravação de vídeo HDR 4K acelerado por hardware com suporte para até quatro câmeras simultâneas, para sensores de até 108MP.

• Desempenho aprimorado: com os processadores Arm Cortex-A78 na CPU octa-core, que podem atingir velocidades de clock de 2,5 GHz, a mais recente memória LPDDR5 e armazenamento UFS 3.1, o Dimensity 920 maximiza o desempenho.

• Conectividade avançada: suporta dual 5G SIM, dual VoNR, agregação de operadora 2CC, suíte de eficiência de energia MediaTek 5G UltraSave e rede 5G SA / NSA, conectividade 2×2 MIMO Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e multi-GNSS.

• Experiência aprimorada para games: inclui o MediaTek HyperEngine 3.0 com simultaneidade de dados e chamadas 5G, além de aprimoramentos para fluxo de alta velocidade e tecnologia “Super Hotspot”.

Os principais recursos do Dimensity 810 incluem:

• Performance aprimorada: os processadores Arm Cortex-A76 agora oferecem suporte a até 2,4 GHz em sua CPU octa-core.

• Telas mais rápidas: os smartphones 5G mais acessíveis agora podem se beneficiar de telas de 120 Hz para uma experiência de usuário que flui sem problemas.

• Câmeras avançadas: suporta novas técnicas de redução de ruído (MFNR e MCTF) para excelente captura com pouca luz e suporta câmeras de até 64MP.

• Recursos de câmera IA de ponta: permite experiências de câmera aprimoradas como AI-Bokeh e AI-Color.

• Experiência aprimorada para games: compatível com as tecnologias de jogos HyperEngine 2.0 da MediaTek, com um mecanismo de gerenciamento de recursos inteligente e sistema de rede avançado.

Os novos chips Dimensity 5G oferecem os recursos de conectividade mais recentes, incluindo arquiteturas 5G standalone (SA) e non-standalone (NSA), agregação de duas operadoras 5G (2CC) incluindo modo misto FDD + TDD, suporte à tecnologia de compartilhamento de espectro dinâmico (DSS), True Dual SIM 5G (5G SA + 5G SA) e Voice over New Radio (VoNR). Ou seja, smartphones equipados com eles vão funcionar nas redes 5G em 3,5 GHz que existirão no Brasil a partir de 2022. (Com assessoria de imprensa)