MediaTek lança chip para smartphones 5G de entrada

A MediaTek apresentou hoje o Dimensity 700, novo chipset para smartphone 5G de baixo custo. O SoC (sistema em um chip) é fabricado em processo de 7nm e é capaz de otimizar o uso da rede móvel para economizar bateria, conectar telas com taxa de atualização de 90 Hz, câmeras com até 64 MP de resolução, e tem ainda núcleos dedicados ao processamento de comandos de voz.

O Dimensity 700 inclui recursos de conectividade como 5G Carrier Aggregation (2CC 5G-CA) e 5G dual SIM dual standby (DSDS), garantindo aos usuários o acesso a maiores velocidades de conexão e serviços de Voice over New Radio (VoNR) exclusivos do sistema 5G. Em termos de processamento, o chip integra dois grandes cores Arm Cortex-A76 em sua CPU octa-core e opera com até 2.2GHz. Também haverá uma versão ainda mais barata, com chip Arm Cortex-A55 com 2 GHz de clock.

Os dispositivos o SoC poderão ter até 12 GB de memória RAM e tela com resolução de até 2520 x 1080. Serão compatíveis também com redes WiFi 5 (a/b/g/n/ac), sem suporte ao WiFi 6. (Com assessoria de imprensa)