MediaTek anuncia novos chips para Wi-Fi 6E

A MediaTek lançou a família de chips Filogi, composta pelos system-on-chip (SoC) Filogic 830 Wi-Fi 6/6E e o cartão de interface de rede (NIC) Filogic 630 Wi-Fi 6E. Os componentes foram projetados para dispositivos irradiadores de sinal WiFi, como roteadores, pontos de acesso e sistemas Mesh.

O Filogic 830 é um SoC compacto de 12nm e consumo de energia ultrabaixo. Possui quatro processadores Arm Cortex-A53 operando em até 2GHz por núcleo e até +18.000 DMIPs de potência de processamento, dual 4×4 Wi-Fi 6/6E para conectividade de até 6Gbps, duas interfaces 2.5 Gigabit Ethernet e suporete para uma série de interfaces periféricas. Tem mecanismos de aceleração de hardware integrados para Wi-Fi offloading. O chipset oferece suporte à tecnologia MediaTek FastPath, para aplicativos de baixa latência, como jogos e AR/VR.

Já o Filogic 630 é uma solução NIC Wi-Fi 6/6E que suporta dual-band, dual-concurrent 2×2 2.4GHz e 3×3 5GHz ou 6GHz para até 3Gbps. Este chipset é compatível com sistema único 3T3R 5/6GHz com módulos front-end (FEMs) internos. Este design ajuda a reduzir o custo de materiais e permite designs mais finos com área menor de front-end de RF. A terceira antena do Filogic 630 permite a capacidade superior de formação de feixe de transmissão, entre outras melhorias.

O Filogic 630 é compatível com interfaces como PCIe, permitindo a combinação com o Filogic 830 em soluções de conectividade de banda tripla para gateways de banda larga, pontos de acesso corporativos e roteadores para redes de varejo, com velocidades e capacidade de largura de banda ainda maiores. (Com assessoria de imprensa)