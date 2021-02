MediaTek anuncia lançamento do modem M80 5G

A mediaTek anunciou hoje, 3, o modem M80 5G, que combina as tecnologias mmWave (ondas milimétricas) e 5G sub-6 GHz em um único chip. O modem suporta arquitetura tanto standalone (SA) quanto non-standalone (NSA). Além disso, o dispositivo ofere suporte a redes dual SIM em 5G, dual 5G NSA e SA e dual Voice over New Radio (VoNR). Com uma taxa de pico de 7,67 Gbps em downlink e 3,76 Gbps no uplink, o M80 5G está nos conformes da padrão 3GPP versão 16.

O M80 integra as tecnologias 5G UltraSave, da MediaTek. Elas são responsáveis por ajustar a configuração de energia e da frequência operacional com base no ambiente de rede. Já a tecnologia Dynamic Bandwidth Part (BWP), também inserida no modem, otimiza o uso da largura de banda. Dessa forma, ele pode acomodar solicitações de transferência de dados leves ou pesados. Por fim, a tecnologia Connected Mode DRX (C-DRX) faz com que o modem permaneça regularmente ligado no modo standby e conectado.

Os modems 5G da MediaTek podem ser utilizados em smartphones, computadores, hotspots Mi-Fi, equipamentos de banda larga nas instalações do cliente (CPE) e aplicativos industriais de IoT (internet das coisas). A primeira geração de modem 5G da MediaTek, o M70, foi desenvolvido como parte da série Dimensity da MediaTek. A linha traz chipsets com baixo consumo de energia para smartphones 5G.

O portfólio 5G da empresa também inclui o MediaTek T700, o qual irá equipar os PCs 5G que devem chegar ao mercado este ano. Há ainda o chipset T750 para roteadores de acesso sem fio fixo 5G (FWA) e dispositivos de hotspot móveis. (Com assessoria de imprensa)