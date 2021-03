MCTI lançará nanossatélite LEO brasileiro nessa madrugada

O lançamento será transmitido pelo canal no do YouTube do MCTI às 00h10 e terá a participação do ministro Marcos Ponte. O nanossatélite ficará abordo do foguete russo Soyuz-2

Nesse sábado, 20, às 00h10, será realizado o lançamento do nanossatélite brasileiro NanoSatC-Br2. Ele ficará a bordo do foguete russo Soyuz-2, operado pela Corporação Estatal de Atividades Espaciais Roscosmos, a partir do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão.

O equipamento brasileiro será lançado em órbita baixa terrestre (LEO). O nanossatélite tem por objetivo estudar e monitorar em tempo real dos distúrbios observados na magnetosfera terrestre, a intensidade do campo geomagnético e a precipitação de partículas energéticas sobre o território brasileiro.

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, participará da transmissão ao vivo que acontecerá no canal do YouTube do MCTI. A transmissão terá imagens direto do centro de lançamento e comentários de especialistas e profissionais envolvidos no desenvolvimento do nanossatélite. O evento será aberto ao público e começará às 00h10, horário de Brasília, com o lançamento previsto para às 3h07.

Os satélites padrão CubeSat, do qual oNanoSatC-Br2 faz parte, são plataformas padronizadas mais baratas e acessíveis e de rápido desenvolvimento. Suas aplicações no Brasil têm sido com foco, principalmente, em pesquisas e capacitação de recursos humanos e operacionais.

O NanoSatC-Br2 é o segundo nanossatélite científico universitário brasileiro, proposto no âmbito do Programa NanoSatC-Br. Esse projeto consiste em uma parceria entre a Agência Espacial Brasileira (AEB/MCTI), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE/MCTI) e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), do Rio Grande do Sul.

O programa busca integrar e formar professores universitários, alunos de graduação e pós-graduação, pesquisadores e tecnologistas em projetos de pesquisa espacial. O projeto também foca no desenvolvimento de áreas como engenharias, tecnologias espaciais, ciências da computação e espaciais. (Com assessoria de imprensa)