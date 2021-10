MCTI alerta para o desafio das áreas rurais no leilão do 5G

Rubens Caetano, da Secretaria Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, manifestou a preocupação do Grupo de Trabalho, denominado “5G Brasil”, em relação à cobertura da tecnologia nas áreas rurais e em localidades afastadas dos centros urbanos. “As dimensões continentais do país, as desigualdades sociais e a população afastada dos grandes centros são os grandes desafios do 5G.” Ele participou hoje, 7, da audiência pública promovida pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal. Caetano lembrou que o caráter não arrecadatório do leilão poderá resultar em mais de R$ 1 trilhão de investimentos nos próximos anos.

Os senadores apresentaram preocupações em relação ao acesso da população brasileira à nova tecnologia e o cumprimento dos compromissos previstos no edital entre elas, a oferta de internet para as escolas públicas brasileiras.

A cobertura das escolas foi incluída no edital após pressão do Congresso. Segundo o Senador Jean Paul Prates (PT-RN), este é o momento de avaliar a inclusão de novas contrapartidas que assegurem a aplicação da tecnologia no setor público, como a oferta de telemedicina no interior, segurança e transporte de passageiros.

— Este é o momento que o estado tem para assegurar contrapartidas. Não adianta apresentar maravilhas do mundo privado e acessíveis a poucas pessoas se nós, neste momento, mesmo ao custo de adiar o leilão, não asseguramos os compromissos e contrapartidas – disse.

(com agência Senado).