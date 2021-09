MCom prorroga novamente consulta sobre alteração do SeAC

O Ministério das Comunicações prorrogou mais uma vez a consulta pública das propostas para atualização do marco regulatório da TV por assinatura. Com isso, a sociedade poderá se manifestar sobre a minuta de relatório de diagnóstico e eleição de alternativas para superar os problemas observados nos serviços de acesso condicionado até o dia 12 de outubro.

No site consta a ficha de contribuição que deve ser preenchida e enviada para o e-mail detel@mcom.gov.br. Entre as opções de alteração da lei está a hipótese de estabelecimento de cotas de conteúdo nacional para modelos de distribuição não-lineares, em particular as plataformas de streaming. Ou a remoção das proibições de propriedade cruzada entre os setores de telecomunicações/radiodifusão e os de produção/empacotamento.

A prorrogação foi publicada na edição do Diário Oficial da União deste sexta-feira, 10.