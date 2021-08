MCom prorroga funcionamento do GT do SeAC até 5 de novembro

O Ministério das Comunicações prorrogou o prazo de conclusão das propostas do Grupo de Trabalho criado para atualizar o marco jurídico do Serviço de Acesso Condicionado (SeSC) até 5 de novembro. Com isso, fica prorrogado também a consulta pública sobre a minuta de relatório de diagnóstico e eleição de alternativas acerca da atualização do marco jurídico referente aos serviços de acesso condicionado.

O inteiro teor do documento está disponível no site do Ministério das Comunicações na internet. No site indicado acima consta ficha de contribuição que deve ser preenchida e enviada para o e-mail detel@mcom.gov.br até o dia 12 de setembro deste ano, impreterivelmente.