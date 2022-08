MCom edita ainda este ano portaria da TV 3.0

O Ministério das Comunicações pretende editar até o final do ano uma portaria para definir a política pública relacionada à TV 3.0. Novo padrão – em fase de desenvolvimento por engenheiros brasileiros, japoneses e europeus -, o padrão vai substituir a atual TV Digital Terrestre daqui a alguns anos. Espera-se, a partir de 2025.

Segundo Otávio Caixeta (na foto acima), diretor de inovação da secretaria de radiodifusão do MCOM, a minuta ainda está no início da elaboração dentro da pasta. Não foram definidos detalhes por enquanto do que será a política pública.

Sabe-se porém, diz ele, que será necessário planejar uma transição tecnológica. Para tornar essa iniciativa possível, a portaria é considerada o pontapé inicial.

“A TV Digital de hoje foi definida em decreto de 2006. Somente muito tempo depois se tornou realidade”, observou ao Tele.Síntese, após apresentação no evento SET Expo 2022, que acontece em São Paulo (SP). Segundo ele, a meta é que a TV 3.0 comece a operar em 2025.

A TV 3.0 permitirá a interação dos espectadores com os canais de TV, graças à conectividade com a internet, em tempo real. O padrão ainda está em debate, e deverá tratar da resolução, da transmissão de dados, da qualidade do áudio, do método de codificação de imagem e da quantidade de canais que poderá reunir nas mesmas faixas. Uma coisa já se sabe: será preciso ao cidadão trocar de televisor no futuro, caso queira aproveitar o sistema.

As definições técnicas estão sendo trabalhadas dentro do Fórum Brasileiro de TV Digital (SBTVD). Há estudos inclusive para transmissão de aromas, interação com o televisor via gestos, e transmissão assíncrona do conteúdo (o consumidor pode ver a programação a partir de momentos diferentes da transmissão ao vivo).

Presente ao mesmo painel no evento, o superintendente de outorga e recursos à prestação da Anatel, Vinicius Caram afirmou que a área técnica da agência já concluiu parecer sobre o tratamento de espectro que a TV 3.0 vai exigir. O material foi enviado para apreciação do Conselho Diretor.

